ФИФА подтвердила участие Ирана в чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года и проведёт свои матчи в США.

Заявление прозвучало на фоне политической напряжённости и недавних трудностей с въездом иранской делегации в Канаду на конгресс ФИФА. По сообщениям, часть представителей не смогла попасть на мероприятие из-за визовых вопросов.

Несмотря на это, в организации подчеркнули, что оснований для отстранения Ирана от турнира нет.

Инфантино отметил, что главная миссия футбола - объединять людей независимо от политических обстоятельств.

Таким образом, сборная Ирана выступит на чемпионате мира 2026 года в соответствии с утверждённым расписанием.