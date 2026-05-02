Кыргызстан принял крупный марафон с участием спортсменов из 20 стран

В городе Чолпон-Ата состоялся международный марафон Run the Silk Road посвящённый 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.

В мероприятии приняли участие более 3000 спортсменов из 20 стран, а также местные любители бега. Участники соревновались на пяти дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, массовый забег на 3 км и скандинавская ходьба на 10 км.

На церемонии открытия выступили представители государственных органов Кыргызстана, подчеркнув значение события для развития международного спортивного сотрудничества и популяризации здорового образа жизни.

Марафон стал одним из крупнейших спортивных мероприятий региона, объединив спортсменов из разных стран на трассах вокруг озера Иссык-Куль.