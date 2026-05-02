Сотрудники ГУОБДД помогли быстро доставить пострадавшую в больницу

В Бишкеке сотрудники ГУОБДД МВД оперативно обеспечили сопровождение спецтранспорта МЧС с пострадавшей женщиной, сорвавшейся с высоты в горной местности. Благодаря их действиям она была в кратчайшие сроки доставлена в 4-ю городскую больницу и передана врачам реанимационного отделения.

По данным ведомства, инцидент произошёл в горной зоне, где женщина упала с высоты примерно 7–8 метров и получила серьёзные травмы. Сотрудники МЧС, занимавшиеся её транспортировкой, обратились за помощью для обеспечения беспрепятственного проезда.

Инспекторы, неся службу на стационарном посту "Ала-Арча – Кашка-Суу – Бишкек", незамедлительно отреагировали, организовали сопровождение и обеспечили безопасное движение спецтранспорта.

Слаженные и своевременные действия сотрудников позволили значительно сократить время доставки пострадавшей в медицинское учреждение.