Араванский перец "Феррари" бьет все рекорды созревания

- Светлана Лаптева
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики сообщает об успешном сборе первого урожая болгарского перца сорта "Феррари". Продукция, выращенная в айылном аймаке Дөбө-Коргон Араванского района, уже поступила в продажу.

По данным специалистов аграрного ведомства, данный сорт отличается высокой скоростью созревания - цикл развития культуры составляет всего 120 дней, что позволяет фермерам быстрее выходить на рынок с товарной продукцией.

Успешное выращивание ранних овощей в Араванском районе стало возможным благодаря особенностям местного климата. Весна здесь наступает значительно раньше, чем в других регионах республики, что позволяет аграриям начинать сельскохозяйственные работы в более сжатые сроки.

Араванский район традиционно является одним из центров раннего овощеводства. Ранее в этом сезоне местные производители уже собрали урожай картофеля и капусты. Эта продукция успешно реализована как на внутреннем рынке Кыргызстана, так и направлена на экспорт в другие страны.


Теги:
Араванский район, фермеры, Минсельхоз
