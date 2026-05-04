В Китае набирает обороты мода на создание ИИ-копий бывших партнеров

В Китае набирает популярность весьма необычный технологический тренд: пользователи начали массово создавать цифровые копии своих бывших возлюбленных с помощью искусственного интеллекта. Благодаря обработке накопленных данных - старой переписки, голосовых сообщений и личных воспоминаний - нейросети обучаются имитировать манеру общения, характер и даже специфические речевые обороты конкретного человека. В результате пользователи получают виртуального собеседника, с которым можно поддерживать диалог даже после официального разрыва отношений.

Стоимость создания такого цифрового двойника варьируется от 25 до 45 юаней, что в пересчете составляет порядка 500 рублей. По замыслу инициаторов этой идеи, услуга должна помочь людям пережить болезненное расставание и быстрее прийти к эмоциональному завершению отношений, закрыв так называемый "гештальт". Однако стремительное распространение подобных ботов спровоцировало острую общественную дискуссию, в ходе которой мнения разделились.

Сторонники технологии видят в ней действенный инструмент для борьбы с острым чувством одиночества и стрессом после потери партнера. В то же время критики настроены гораздо скептичнее. Специалисты предупреждают об опасности такой практики: по их мнению, общение с иллюзией лишь усиливает болезненную привязанность к прошлому, блокирует естественный процесс психологического восстановления и мешает человеку двигаться дальше, выстраивая полноценную жизнь и новые отношения в реальности.