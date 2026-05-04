В Капырищево Смоленской области учат "День Победы" на кыргызском языке

В школе села Капырищево Смоленской области разучивают песню "День Победы" на кыргызском языке. Учебное заведение участвует в проекте "Побратимство Памяти - Побратимство школ", который объединяет регионы через общую историю и память о Великой Отечественной войне.

С Капырищевом связана история подвига экипажа летчика-штурмовика, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева. По имеющимся данным, недалеко от села родился его боевой товарищ - воздушный стрелок Алексей Ткачёв. Во время войны его деревня была сожжена. В марте 1944 года экипаж Таранчиева и Ткачева направил подбитый самолет на скопление вражеской техники в районе станции Нарва в Эстонии, совершив так называемый огненный таран.

Как сообщили инициаторы проекта - поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш", - руководство школы обратилось к ним с просьбой помочь найти текст песни и отработать правильное исполнение на кыргызском языке.

К работе подключилась руководитель отряда "Учкун" из села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Айнура Кангельдиева, также участвующая в проекте. Она помогает школьникам из Смоленской области в репетициях.

В Капырищево уже были направлены текст песни на кыргызском языке и караоке-версия. Также школьникам передали перевод куплета песни "Катюша", выполненный дедушкой Айнуры.

В настоящее время репетиции продолжаются. Инициативу исполнять "День Победы" и "Катюшу" на русском и кыргызском языках уже поддержали и другие школы - участники проекта из разных регионов России.

Несколько лет назад в Капырищеве была установлена мемориальная доска, рассказывающая о подвиге экипажа Таранчиева - Ткачева. Она была изготовлена в Кыргызстане по инициативе поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш" и доставлена на место установки родственниками Исмаилбека Таранчиева и делегацией во главе с послами Кыргызстана и России.