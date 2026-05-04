Россия и Казахстан успешно протестировали ракету "Союз-5"

- Светлана Лаптева
30 апреля 2026 года на космодроме Байконур состоялся знаковый для отрасли запуск: в небо поднялась новейшая ракета-носитель "Союз-5". Этот старт ознаменовал ключевой этап реализации совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек", для которого была специально подготовлена новая площадка. Программа полета была выполнена в штатном режиме: через 9 минут 32 секунды после отрыва от земли произошло успешное отделение габаритно-массового макета на суборбитальной траектории, что подтвердило эффективность систем носителя в ходе первых летно-конструкторских испытаний.

"Союз-5" позиционируется разработчиками как ракета нового поколения, значительно превосходящая предшественников по своим характеристикам. Если текущий стандарт "Союз-2" способен выводить на низкую околоземную орбиту около 8 тонн груза, то модернизированная версия обладает грузоподъемностью до 17 тонн. Помимо увеличения полезной нагрузки, конструкторы сделали ставку на экономическую эффективность и экологичность: использование пары "кислород-нафтил" позволило сделать топливо более чистым. Высокая точность выведения на орбиту обеспечивается за счет современных двигателей и интеллектуальной системы аварийной защиты, которая отслеживает состояние всех узлов в режиме реального времени.

Реализация проекта "Байтерек", в рамках которого Россия обеспечивает техническую часть, а Казахстан развивает наземную инфраструктуру, призвана существенно увеличить интенсивность пусковой программы и повысить привлекательность космодрома для коммерческих заказчиков. Для стран региона, включая Кыргызстан, это событие открывает новые возможности, несмотря на отсутствие прямого участия в программе. Рост числа запусков и снижение их стоимости могут сделать космические услуги доступнее, что актуально для реализации национальных спутниковых проектов - от организации связи и интернета, особенно в труднодоступных горных районах, до дистанционного мониторинга земель.

Получение оперативных спутниковых данных критически важно для развития сельского хозяйства, управления водными ресурсами и прогнозирования природных рисков. Эксперты подчеркивают, что активизация космической деятельности на Байконуре стимулирует технологическое сотрудничество и образовательные инициативы в Центральной Азии. Успешный старт "Союза-5" фактически задает новый вектор развития космодрома, превращая его в современный центр для амбициозных технологических задач будущего.


