Пятилетнему Алымбеку Кадырбекову необходимы средства на срочную операцию

Семья Кадырбековых обращается к общественности с призывом о помощи в спасении жизни их пятилетнего сына. У маленького Алымбека Кадырбекова диагностировано тяжелое заболевание, требующее проведения трансплантации костного мозга. Для спасения ребенка врачи настаивают на срочном оперативном вмешательстве, которое возможно провести только в специализированной клинике в Индии.

Стоимость лечения составляет 80 000 долларов США. Для родителей эта сумма является неподъемной, поэтому они вынуждены обратиться за поддержкой к кыргызстанцам и всем неравнодушным людям. Жизнь мальчика напрямую зависит от того, как быстро удастся собрать необходимые средства.

Все, кто хочет помочь Алымбеку в борьбе за будущее, могут перевести посильную помощь на банковские счета его отца, Аскарбека К.:

- "М банк" (Mbank): +996 501 775-535;

- "Оптима Банк": +996 501 775-535.

Родители ребенка выражают огромную благодарность каждому, кто не останется в стороне и поможет в этой трудной ситуации. Связаться с ними для уточнения информации можно по указанному номеру телефона.