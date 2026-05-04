Более 3000 участников пробежали марафон Run the Silk Road

2 мая 2026 года в городе Чолпон-Ата состоялся 14-й международный марафон Run the Silk Road, который прошел под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Масштабное спортивное событие привлекло более трех тысяч участников из разных стран, объединив профессиональных атлетов и любителей здорового образа жизни. Спортсмены преодолели дистанции 3, 10, 21 и 42 километра, а также приняли участие в дисциплине скандинавской ходьбы. Живописное побережье озера Иссык-Куль стало декорацией для забега, а центром спортивных активностей выступил ипподром в селе Бактуу-Долонотуу, ставший точкой старта и финиша.

Особое внимание в этом году организаторы уделили международному статусу забега, посвященного ШОС. Мероприятие стало символом сотрудничества и укрепления дружеских связей между странами-участницами организации.

Директор марафона Мелис Надырбеков, подводя итоги прошедшего дня, подчеркнул, что проект за годы своего существования перерос статус простого соревнования.

"Наш марафон - это не только проверка на физическую выносливость, но и мощная площадка для культурного обмена и укрепления связей между народами. Проводя забег под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, мы стремимся продемонстрировать, что спорт не имеет границ, а гостеприимный Кыргызстан всегда открыт для атлетов со всего мира. Мы гордимся тем, что Issyk-Kul SCO Marathon стал узнаваемым брендом, который способствует развитию туризма и популяризации активного долголетия", - отметил Мелис Надырбеков.

Финишным аккордом события стало вручение медалей, дизайн которых отразил глубокую связь спорта с регионом и международным содружеством. Наградные знаки были выполнены с акцентом на символику ШОС и главную локацию марафона - озеро Иссык-Куль, что сделало их не просто трофеями, но и значимым памятным сувениром для всех финишеров. Успешное проведение марафона в очередной раз подтвердило высокий уровень организации спортивных мероприятий в Кыргызстане.