Амирчик, Бегиш и другие выступят 9 мая в парке "Евразия"

- Карыпбай кызы Толгонай
В четверг, 9 мая, в столичном парке семейного отдыха "Евразия" состоятся масштабные торжества, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этот вечер на сцене выступят популярный исполнитель Амирчик, рэп-исполнитель Бегиш, заслуженный артист КР Сыймык Бейшекеев и многие другие артисты. Они подарят гостям яркие эмоции, живую музыку и незабываемую атмосферу праздника!

Вечер дополнят профессиональные ведущие, специальные выступления и праздничная атмосфера, которая собирает всех вместе.

Торжества пройдут при участии международного патриотического движения "Победа 9/45".

  1. Начало: в 18:00 часов.
  2. Место: Парк "Евразия"
  3. Вход: бесплатный

Важно: вход на мероприятие осуществляется строго по предварительному бронированию через официальное приложение "Евразия Парк".

Приходите провести этот праздничный вечер вместе.


9 Мая, парк, Бишкек
