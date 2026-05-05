В Бишкеке фигурант уголовного дела попытался дать взятку милиционеру

В Бишкеке задержан 32-летний гражданин Ш.С. пытавшийся дать взятку сотруднику милиции, чтобы избежать уголовной ответственности по делам о тяжких преступлениях.

По данным УВД Ленинского района, ранее в милицию обратились гражданки Ж.Ч. и Т.М. с заявлениями по взаимосвязанным эпизодам. На их основании возбуждены уголовные дела, в рамках которых гражданин Ш.С. проходит фигурантом. Ведётся досудебное производство.

В ходе следствия установлено, что фигурант дел предложил сотруднику милиции деньги в обмен на содействие. Сотрудник незамедлительно сообщил руководству, после чего были проведены оперативно-следственные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР. Задержанный водворён в ИВС. Следствие продолжается.