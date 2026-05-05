Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.05 - 103.05

В Бишкеке фигурант уголовного дела попытался дать взятку милиционеру

359  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан 32-летний гражданин Ш.С. пытавшийся дать взятку сотруднику милиции, чтобы избежать уголовной ответственности по делам о тяжких преступлениях.

По данным УВД Ленинского района, ранее в милицию обратились гражданки Ж.Ч. и Т.М. с заявлениями по взаимосвязанным эпизодам. На их основании возбуждены уголовные дела, в рамках которых гражданин Ш.С. проходит фигурантом. Ведётся досудебное производство.

В ходе следствия установлено, что фигурант дел предложил сотруднику милиции деньги в обмен на содействие. Сотрудник незамедлительно сообщил руководству, после чего были проведены оперативно-следственные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР. Задержанный водворён в ИВС. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458353
Теги:
задержание, Ленинский район, взятка, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  