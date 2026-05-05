В Бишкеке обсудили развитие конституционного правосудия

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев принял участие в мероприятии, посвящённом Дню Конституции. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В Конституционном суде КР прошла рабочая встреча, приуроченная к 5 мая Дню Конституции. В ней приняли участие Медербек Алиев, судьи во главе с председателем Конституционного суда Эмилем Осконбаевым, председатель профильного комитета Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева, её заместитель Мирлан Жеенчороев, заместитель председателя комитета по судебно-правовым вопросам Жылдыз Курманалиева и другие представители.

Участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия между Конституционным судом и парламентом, а также развитие конституционного правосудия.

Открывая встречу, Эмиль Осконбаев подчеркнул, что Конституция остаётся фундаментом правовой системы, определяющим баланс ветвей власти и отражающим волю народа.

Медербек Алиев отметил, что Конституционный суд обеспечивает конституционную законность и верховенство права, а Жогорку Кенеш, как высший представительный орган, формирует законодательную базу развития государства. По его словам, взаимодействие этих институтов напрямую влияет на устойчивость правовой системы.

Он также акцентировал, что вся законотворческая деятельность должна строго соответствовать Конституции, а правовые позиции Конституционного суда служат ориентиром для парламента.

В завершение Алиев подчеркнул, что эффективное сотрудничество государственных институтов, открытый диалог и обмен опытом остаются ключевыми условиями построения правового и демократического государства.

В ходе встречи также рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, повышения эффективности правоприменения и дальнейшего развития институционального взаимодействия.