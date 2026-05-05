Кыргызстан и Сейшелы обсудили совместные инициативы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5 мая в Чолпон-Ате принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров обсуждены вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий.

Садыр Жапаров отметил стремление Кыргызстана к углублению сотрудничества с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удалённость, существует значительный потенциал для наращивания взаимодействия.

Стороны выразили взаимный интерес к обмену опытом в развитии туристической отрасли и цифровой трансформации, а также обсудили возможности сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчы и ОАО "Учкун".

Барри Фор передал слова приветствия президента Сейшельских Островов Патрика Эрмини. В ответ Садыр Жапаров пригласил его посетить Кыргызстан с визитом в удобное время.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие. Подчёркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединённых Наций.