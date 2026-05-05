Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.05 - 103.05

Кыргызстан и Сейшелы обсудили совместные инициативы

236  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5 мая в Чолпон-Ате принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские Острова Барри Фора. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров обсуждены вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия в сферах инвестиций, туризма, финансов и цифровых технологий.

Садыр Жапаров отметил стремление Кыргызстана к углублению сотрудничества с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удалённость, существует значительный потенциал для наращивания взаимодействия.

Стороны выразили взаимный интерес к обмену опытом в развитии туристической отрасли и цифровой трансформации, а также обсудили возможности сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчы и ОАО "Учкун".

Барри Фор передал слова приветствия президента Сейшельских Островов Патрика Эрмини. В ответ Садыр Жапаров пригласил его посетить Кыргызстан с визитом в удобное время.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие. Подчёркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединённых Наций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458357
Теги:
президент, Чолпон-Ата, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  