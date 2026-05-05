Умные города и цифровое государство. INTEGRA CITY на GITEX AI KAZAKHSTAN

Фото: экспозиция INTEGRA CITY, международная выставка и конференция GITEX AI KAZAKHSTAN

Центральная Азия укрепляет позиции технологического хаба Центральной Азии и Евразии, а INTEGRA CITY выступает стратегическим партнером, представив решения для цифрового управления городами и государственными системами на базе искусственного интеллекта.

4–5 мая в Алматы, на площадке КЦДС "Атакент", впервые в Казахстане проходит международная выставка и конференция GITEX AI KAZAKHSTAN - часть глобальной экосистемы крупнейших технологических событий мира. Казахстан становится девятым участником сети GITEX наряду с Дубаем, Сингапуром, Абу-Даби и Берлином. Событие выступает одной из ключевых площадок региона, формирующих повестку в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Мероприятие организовано GITEX Global при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в партнёрстве с Astana Hub и акиматом Алматы. Оно проходит под патронажем Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Более 300 компаний, 100 стартапов, участники из более чем 60 стран и свыше 150 инвесторов объединяются на площадке мероприятия для обсуждения будущего искусственного интеллекта, цифровой экономики и инноваций в регионе. Как отметил заместитель премьер-министра – министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев, проведение GITEX в Алматы подтверждает, что Казахстан становится точкой притяжения для технологий, инвестиций и стартапов.

INTEGRA CITY: интеграция, масштаб и единая цифровая архитектура

Одним из ключевых участников выставки выступает группа компаний INTEGRA CITY - международный технологический интегратор с более чем 20-летним опытом и командой свыше 3 000 специалистов в более чем 10 странах. Компания реализует масштабные инфраструктурные проекты и разрабатывает комплексные аппаратно-программные решения для цифрового государственного управления и умной городской среды.

На GITEX AI KAZAKHSTAN компания представляет свои ключевые решения:

Nexus (Safe City), Sfera (Smart City), Kodex (e-Government) и Bordex (Border and State Security) - цифровые продукты, формирующие единую экосистему для современных городов и государственных структур.

В экспозиции INTEGRA CITY демонстрирует инфраструктуру, обеспечивающую их внедрение: интеллектуальные системы видеонаблюдения и фиксации нарушений, инструменты реагирования на инциденты в реальном времени, платформы управления городом, цифровые государственные сервисы, межведомственный обмен данными и решения по защите критической инфраструктуры.

Все решения объединены в единую архитектуру с возможностью интеграции сторонних систем, что обеспечивает гибкость внедрения и совместимость с существующей цифровой инфраструктурой. Компания сопровождает проекты на всех этапах - от создания инфраструктуры до сервисной и технической поддержки.

Искусственный интеллект выступает ключевым элементом платформы: он анализирует данные, оценивает риски и формирует сценарии принятия решений, повышая эффективность управления и скорость реагирования.

Участие в GITEX AI KAZAKHSTAN становится для компании третьим выходом на международные площадки GITEX. Ранее решения INTEGRA CITY были представлены на GITEX Africa 2026 и Ai Everything Middle East & Africa (MEA) Egypt 2026.

"Проведение GITEX в Алматы - это сигнал о формировании зрелой технологической экосистемы. Сегодня ключевой запрос государств - это не отдельная цифровизация процессов, а интегрированные платформы, где искусственный интеллект становится аналитическим ядром управления", - отметил Илья Беляков, Директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY. "Наши решения позволяют эффективно управлять сложными системами - от общественной и дорожной безопасности до городской инфраструктуры - за счёт AI-модулей, аналитики в реальном времени и интегрированных платформ".

Фото: Илья Беляков, Директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY

По его словам, участие в GITEX открывает новые возможности для развития партнерств и прямого взаимодействия с ключевыми лицами, принимающими решения в регионе.

INTEGRA CITY в пленарной сессии с участием Президента и международной экспансии

INTEGRA CITY активно участвует в деловой программе конференции. В первый день мероприятия топ-менеджмент компании присоединился к пленарной сессии GITEX AI KAZAKHSTAN с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, где обсуждались стратегические направления развития искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Директор технического департамента группы компаний Илья Беляков выступил в качестве спикера панельной сессии AI CITIES: SMART. SECURE. FUTURE-READY, посвящённой умным городам, где представил комплексные подходы к интеграции цифровых решений, цифровизации государственных сервисов и внедрению ИИ в управление городской средой, активно делился экспертным мнением и обсуждал ключевую роль единой архитектуры, кибербезопасности и межсистемной интеграции в развитии современных городов.

Фото: INTEGRA CITY, Панельная сессия AI CITIES: SMART. SECURE. FUTURE-READY

"Центральная Азия быстро движется в сторону цифровой трансформации: ИИ становится глобальным трендом, и города активно развиваются в этом направлении. Однако настоящая интеллектуальность - в интеграции: у городов уже есть данные, но без их объединения нет полноценного ИИ. Наш подход основан на единой архитектуре - предсказуемой, надёжной и объединяющей все элементы в единую экосистему. На нашем стенде видно, как это работает на практике: данные в реальном времени превращаются в управленческие решения. При этом ключевые риски - фрагментация и кибербезопасность, поэтому критически важны защита инфраструктуры, прозрачность и принципы ответственного ИИ. В итоге будущее городов - не просто в цифровизации, а в их связности, устойчивости и доверии".

Проведение таких международных мероприятий также подчеркивает растущую роль Центральной Азии - и Казахстана в частности - как одного из формирующихся центров цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Это отражает ускоренное развитие региона и его усиливающуюся значимость на глобальной технологической карте.

INTEGRA CITY поддерживает данный вектор, синхронизируя свои инициативы с национальными приоритетами Казахстана в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, и вносит вклад в их реализацию через технологии, экспертизу и партнерства.

Важно отметить, что Кыргызстан также демонстрирует устойчивую динамику как один из перспективных рынков региона: города и государственные структуры активно внедряют современные цифровые решения для стимулирования экономического роста и повышения качества жизни.

Участие в GITEX AI KAZAKHSTAN отражает стратегическую приверженность INTEGRA CITY развитию цифровой трансформации в регионе и укреплению сотрудничества с государственными и отраслевыми партнёрами - во благо развития инновационной экономики, безопасной и комфортной среды, а также технологически развитых городов и государственных сервисов, отвечающих современным вызовам.