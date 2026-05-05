Кумторовцы в горах спасли иностранных туристов

4 мая в 12:35 в диспетчерскую службу безопасности рудника Кумтор поступило сообщение от туристических гидов. Они сообщили, что на 23-м километре от рудника под снежной лавиной оказались пять туристов из Италии.

По данным пресс-службы "Кумтор Голд Компани", на место происшествия незамедлительно выехали спасательная служба рудника Кумтор с медицинской бригадой. В то же время, служба безопасности Кумтора незамедлительно передала информацию в Министерство чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники Кумтора провели провели первичное обследование территории с использованием дронов. Четверо туристов получили легкие травмы и находились в состоянии стресса. Им на месте была оказана необходимая помощь. Параллельно были начаты поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения пятого туриста.

В 16:24 его обнаружили. У туриста зафиксированы травмы, в том числе в области шеи. В настоящее время он передан МЧС.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.