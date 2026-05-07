Антикоррупционные планы стали обязательными для чиновников в Узбекистане

В соседнем Узбекистане усиливают требования к государственным служащим: теперь кандидаты на высокие должности обязаны заранее представить программу по борьбе с коррупцией. Соответствующий закон вступил в силу с 1 мая 2026 года

Речь идёт о претендентах на посты в правительстве и должности хокимов (глав регионов). Их антикоррупционные планы станут одним из ключевых критериев при назначении.

Быстрее суды - меньше волокиты

Документ также упрощает судебные процедуры. Теперь больше дел будут рассматриваться в ускоренном порядке:

для юридических лиц - при суммах до 150 базовых расчётных величин

для индивидуальных предпринимателей - до 100

для физических лиц - до 50

Это позволит быстрее решать менее крупные споры без длительных судебных процессов.

Давление на недобросовестный бизнес

Ещё одно изменение касается специальных экономических зон. Их дирекции освобождены от уплаты госпошлины по делам о расторжении аренды земли с компаниями, не выполнившими инвестиционные обязательства.

А что в Кыргызстане?

Для Кыргызстана тема борьбы с коррупцией остаётся одной из самых чувствительных. При этом практика обязательных антикоррупционных программ для кандидатов на госдолжности пока не применяется.

Эксперты отмечают, что подобный механизм мог бы повысить персональную ответственность чиновников и сделать процесс назначения более прозрачным. Однако ключевой вопрос остаётся прежним - не только наличие планов, но и их реальное исполнение.