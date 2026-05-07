Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.05 - 103.05

Антикоррупционные планы стали обязательными для чиновников в Узбекистане

161  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соседнем Узбекистане усиливают требования к государственным служащим: теперь кандидаты на высокие должности обязаны заранее представить программу по борьбе с коррупцией. Соответствующий закон вступил в силу с 1 мая 2026 года

Речь идёт о претендентах на посты в правительстве и должности хокимов (глав регионов). Их антикоррупционные планы станут одним из ключевых критериев при назначении.

Быстрее суды - меньше волокиты

Документ также упрощает судебные процедуры. Теперь больше дел будут рассматриваться в ускоренном порядке:

для юридических лиц - при суммах до 150 базовых расчётных величин

для индивидуальных предпринимателей - до 100

для физических лиц - до 50

Это позволит быстрее решать менее крупные споры без длительных судебных процессов.

Давление на недобросовестный бизнес

Ещё одно изменение касается специальных экономических зон. Их дирекции освобождены от уплаты госпошлины по делам о расторжении аренды земли с компаниями, не выполнившими инвестиционные обязательства.

А что в Кыргызстане?

Для Кыргызстана тема борьбы с коррупцией остаётся одной из самых чувствительных. При этом практика обязательных антикоррупционных программ для кандидатов на госдолжности пока не применяется.

Эксперты отмечают, что подобный механизм мог бы повысить персональную ответственность чиновников и сделать процесс назначения более прозрачным. Однако ключевой вопрос остаётся прежним - не только наличие планов, но и их реальное исполнение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458373
Теги:
коррупция, Узбекистан, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  