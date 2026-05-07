Кыргызстанцев просят поддержать международный фестиваль "В единстве – сила"

Поисковые отряды обращаются к жителям Кыргызстана с предложением поддержать международный фестиваль "В единстве – сила", который пройдет в Краснопрудской волости Псковской области (Россия).

Идея этого события родилась в прошлом году после памятной поездки делегации из Кыргызстана на место гибели и захоронения поэта-фронтовика Мукая Элебаева. Тогда родные, земляки и все неравнодушные люди приняли участие в открытии мемориальной доски, и этот момент стал отправной точкой для большой дружбы.

Сегодня поисковики Кыргызстана совместно со студентами Псковского университета проводят масштабную работу по сверке списков солдат, призванных из Киргизской ССР и захороненных на псковской земле. Работа предстоит колоссальная - в этих краях покоятся тысячи бойцов.

Фестиваль "В единстве – сила" задуман как встреча поколений: потомков фронтовиков, однополчан и представителей стран бывшего СССР, чьи предки плечом к плечу сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Организаторы приглашают кыргызстанцев стать частью этого важного события и прислать свои творческие работы. Вы можете поделиться:

рисунками и картинами; стихотворениями и песнями собственного сочинения; видео- и аудиообращениями.

Тематика работ может быть самой разной: от любви к родному краю и памяти о подвиге солдат до размышлений о дружбе и мире. Каждый ваш творческий вклад станет символом уважения и единства наших народов.

Все полученные материалы будут распечатаны и размещены в Краснопрудской волости во время проведения фестиваля.

Как отправить материалы:

Прислать работы можно через социальные сети или связаться напрямую с организаторами по указанным контактам.

Контакты:

Телефон: +996 555 923 603

Электронная почта: ptahasvet@mail.ru

Будем рады любой поддержке - ведь это не просто творческий конкурс, а знак нашей общей памяти и благодарности.