Эскалация конфликта привела к срыву поставок СНГ из Саудовской Аравии

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подтвердила, что экспорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) с ключевого терминала "Джуайма" остается приостановленным на весь май 2026 года. Это вынужденная мера, ставшая следствием серьезных повреждений инфраструктуры, вызванных эскалацией регионального конфликта. Министерство энергетики королевства ранее официально заявило, что объект пострадал в ходе обмена ударами в рамках продолжающегося противостояния с Ираном, хотя точный масштаб ущерба до сих пор остается предметом неопределенности.

Для энергетического рынка этот терминал имеет стратегическое значение, так как на него приходится до 3,5% мирового морского экспорта СНГ. Проблемы на объекте начались еще в конце февраля с разрушения части системы доставки, однако пожары, возникшие в ходе боевых действий, существенно усложнили ситуацию. Изначально планировалось, что ремонтные работы займут лишь несколько недель, но сложность восстановления критически важных узлов вынудила Saudi Aramco неоднократно пересматривать сроки возобновления поставок.

Затянувшийся простой создает серьезное давление на глобальные рынки энергоносителей, провоцируя рост спотовых цен и вынуждая импортеров искать альтернативные источники пропан-бутановой смеси. Эксперты характеризуют сложившуюся ситуацию как критический "узкий барьер" в мировой логистике, особенно болезненный для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на саудовские поставки традиционно остается высоким. На текущий момент компания воздерживается от детальных прогнозов по дате полного восстановления мощностей, ограничиваясь лишь актуализацией графиков отгрузок, что сохраняет высокую степень неопределенности на энергетическом рынке.


Теги:
газ, Саудовская Аравия
