Мелис Надыров: Марафон Run the Silk Road сближает народы ШОС

2 мая 2026 года в городе Чолпон-Ата состоялся XIV международный марафон "Run the Silk Road", прошедший под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Спортивное событие собрало более трех тысяч участников из разных стран, объединив как профессиональных атлетов, так и любителей здорового образа жизни.

Живописное побережье озера Иссык-Куль стало идеальными декорациями для забега, а центром притяжения участников выступил ипподром в селе Бактуу-Долонотуу. Спортсмены испытали свои силы на дистанциях 3, 10, 21 и 42 километра, а также приняли участие в дисциплине "скандинавская ходьба".

Особое внимание в этом году организаторы уделили международному статусу марафона. Мероприятие стало символом сотрудничества и укрепления дружеских связей между странами-участницами ШОС.

Председатель правления ОО "Дирекция международного марафона" Run the Silk Road Мелис Надыров, подводя итоги дня, подчеркнул, что проект за годы своего существования перерос статус простого соревнования:

- Наш марафон - это не только проверка на физическую выносливость, но и мощная площадка для культурного обмена. Проводя забег под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, мы демонстрируем, что у спорта нет границ, а гостеприимный Кыргызстан всегда открыт для атлетов со всего мира. Мы гордимся тем, что Issyk-Kul SCO Marathon стал узнаваемым брендом, способствующим развитию туризма и популяризации активного долголетия. В этом году я оцениваю уровень организации как очень хороший. Количество иностранных участников выросло на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, были представлены ведущие атлеты стран ШОС, в том числе именитые спортсмены.

- В этом году забег посвящен ШОС. С чем это связано?

- Иссык-Кульский марафон проходит под эгидой ШОС с 2019 года. В этом году организация отмечает свое 25-летие, к тому же Кыргызская Республика председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.

- Какие сложности возникают при организации таких марафонов и что планируете улучшить в следующем году?

- В этом году у нас работает технический делегат от World Athletics - представитель японской Федерации легкой атлетики. По итогам мероприятия он даст свою оценку и укажет, на какие аспекты организации необходимо сделать акцент для дальнейшего совершенствования.

- Ранее вы упоминали, что в Китае очень высокий уровень технической оснащенности марафонов, и вы планируете перенимать этот опыт. Ведется ли работа в этом направлении?

- Да, конечно. У нас есть китайские партнеры, мы работаем над этим. Основной вопрос сейчас упирается в подготовку технических специалистов и закупку необходимого оборудования.

- Как обстоят дела с призовым фондом?

- Это зависит от бюджета мероприятия, который формируется из республиканских и спонсорских средств. Иссык-Кульский марафон имеет лейбл World Athletics. Следующий наш шаг - получение "бронзового лейбла", где со стороны мировой атлетики уже установлены определенные суммы призовых и требования к количеству профессиональных атлетов. Конечно, сравнивать себя с такими стартами, как, например, Дубайский марафон, где за рекорд трассы выплачивают миллион долларов, мы пока не можем, но мы движемся в рамках своих возможностей и международных стандартов.