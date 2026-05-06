В Бишкеке зажгли "Огонь памяти"

6 мая в парке имени Чолпонбая Тулебердиева прошла торжественная церемония передачи "Огня памяти" государственным и общественным организациям Кыргызстана.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику герою Великой Отечественной войны. Прозвучали гимны Кыргызстана и России, участники почтили память погибших минутой молчания и троекратным салютом.

В официальной части выступили мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова и глава Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Медер Рахман.

Ключевым моментом стала передача огня, зажжённого у стен Кремля и преодолевшего тысячи километров. В церемонии приняли участие посол России и трёхкратная олимпийская чемпионка Мария Киселёва.

Огонь передали мэру Бишкека - теперь он будет храниться в музее Чолпонбая Тулебердиева как символ памяти о подвиге предков.

Как отметил Сергей Вакунов, акция проходит в Кыргызстане уже в пятый раз и стала частью памятных мероприятий ко Дню Победы. Он подчеркнул, что Кыргызстан остаётся единственной страной за пределами России, куда направляются сразу две делегации акции.

Отдельно была отмечена роль кыргызстанцев в Великой Отечественной войне: около 360 тысяч человек ушли на фронт, из них 120 тысяч не вернулись. Подвиг Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева стал символом самоотверженности поколения победителей.

В завершение лампады с частицей огня передали ветеранам, волонтёрам и школьникам. После церемонии состоялась культурная программа и посещение музея.

На церемонии лампаду с "Огнем памяти" получила и внучка драматурга, писателя и поэта-фронтовика Мукая Элебаева, погибшего на фронте. Она работает в одной из частных школ и рассказала, что такая торжественная церемония запомнится детям. Также среди тех, кто побывал на церемонии, - семья правнука погибшего бойца-кыргызстанца из села Ичке-Жергез. Они собираются поехать на место захоронения своего прадеда в Старорусский район и считают, что важно сохранять память рода. Частицу огня они передадут в родное село, в музей школы поискового отряда "Учкун".

Родные героя Джуматаева, который бросился с гранатами под танк, жертвуя собой ради того, чтобы остановить атаку фашистских танков, рассказали, что музейный комплекс, где проходила передача огня, - уникальное место памяти. И горожанам, и гостям столицы важно побывать в музее, чтобы увидеть историю без искажений.

Ребята из проекта "Побратимство памяти" Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" (школа села Садовое) рассказали, что в их школе до Великой Отечественной войны учились два односельчанина, ставшие впоследствии Героями Советского Союза - лётчики Николай Мирошниченко и Иван Гавриш. В школе чтят память о них: уже есть бюст Николаю Мирошниченко, а ребята мечтают установить бюст и Ивану Гавришу.

Акция организована движением "Народный фронт" и Россотрудничеством при поддержке Министерства обороны Кыргызстана и ветеранских организаций.