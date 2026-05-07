В Джалал-Абадской области поздравили ветеранов войны

В Джалал-Абадской области в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активисты навестили ветеранов и тружеников тыла.

В акции приняли участие представители ассоциации "Славянская диаспора", Ассамблеи народа Кыргызстана, а также участники проектов "Монументы Победы" и "Российский учитель за рубежом". К ним присоединились ветераны-афганцы, члены ветеранских объединений и духовой оркестр МВД Кыргызстана.

Активисты посетили ветерана Великой Отечественной войны Мурзу Далиева и бывшую узницу концлагеря Валентину Симоненко.

Руководитель "Славянской диаспоры" Владимир Малюженко вручил ветеранам поздравительные письма от Генконсульства России в Оше и продуктовые наборы.

Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана по области Кубанычбек Тилекеев поздравил ветеранов с наступающими праздниками, пожелал им крепкого здоровья и поблагодарил за проявленные в годы войны мужество и героизм.

Отмечается, что 5 мая Мурзе Далиеву исполнился 101 год.