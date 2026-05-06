Большое Евразийское пространство, как шанс для Кыргызстана

14 мая 2026 года в Казани, на площадке международного форума "Россия – Исламский мир", состоится ключевая дискуссия о стратегии развития Большого Евразийского партнерства (БЕП). Инициатива, озвученная Президентом России В.В. Путиным, окончательно оформилась как рамочная архитектура, синхронизирующая потенциалы ЕАЭС, ШОС, БРИКС, инициативы "Один пояс - один путь" и Организации исламского сотрудничества. Для Кыргызстана это не абстрактная геополитика, а практический инструмент ускоренного развития.

Суверенитет плюс возможности

БЕП не создает новых наднациональных структур. Это координационный каркас, позволяющий государствам адресно подключаться к проектам без перестройки внутреннего регулирования. Этого мнения придерживаются и кыргызстанские политологи. Они уверены, что все действия страны должны рассматриваться через призму евразийской интеграции.

Экономическая отдача от участия в евразийских форматах уже зафиксирована в цифрах. За годы членства в ЕАЭС товарооборот Кыргызстана с партнерами вырос на 76% (с $2,5 млрд до $4,4 млрд), экспорт увеличился в три раза. Единое пространство ЕАЭС функционирует как эффективный транзитный коридор, связывающий рынки Китая и ЮВА со странами СНГ и Европы. В рамках БЕП эта роль усиливается. Сопряжение таможенных процедур, цифровизация транспортных узлов и стыковка инвестиционных механизмов БРИКС с инфраструктурными проектами создают условия для превращения Кыргызстана в многопрофильный логистический хаб Центральной Азии.

На Евразийскую интеграцию обращает все большего число зарубежных стран и ведущих международных организаций, таких как ШОС, СНГ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Как ранее неоднократно отмечал эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев, ЕАЭС является третьим объединением в мире после Европейского союза и АСЕАН, имеющим наднациональный орган - Евразийскую экономическую комиссию, которая обеспечивает эффективность деятельности объединения.

"Вопреки скептическим прогнозам Запада, антироссийские санкции существенным образом не отразились на динамике развития евразийского пространства. Данная динамика на фоне устойчивости и быстрой адаптации российской экономики к новым реалиям подтверждает не только перспективность развития союза, но и открывает новые перспективы участникам в контексте расширения линейки потенциальных партнеров ЕАЭС за счет стран АСЕАН и Африки. Единое пространство Евразии представляет интерес как рынок сбыта и транзитный маршрут для транспортировки товаров из государств ЮВА и Китая в страны СНГ и Европу. Статистические показатели также отражают поступательное развитие сотрудничества и углубления интеграционных связей между нашими государствами", - подчеркивал эксперт.

Евразийское пространство открывает возможности для глубокой производственной интеграции. Имея широкий сырьевой потенциал и выгодное географическое расположение, мы можем наращивать собственные производственные мощности, обеспечивая экономическую безопасность и снижая зависимость от импорта. Рамочная логика БЕП позволяет Кыргызстану подключаться к цепочкам добавленной стоимости в рамках ЕАЭС и БРИКС, привлекая технологии в обрабатывающую промышленность, АПК и зеленую энергетику.

Исламский вектор

Стратегия БЕП предполагает системное взаимодействие со странами исламского мира. Для Кыргызстана - участника ОИС - это прямой канал для привлечения исламских финансовых инструментов, развития халал-индустрии и образовательных обменов. Интеграция с исламскими партнерами открывает доступ к альтернативным транспортным маршрутам и портам, что критически важно для страны, не имеющей выхода к морю. Синхронизация евразийских и исламских площадок также позволяет Бишкеку привлекать капитал из стран Ближнего Востока и Южной Азии без навязывания внешних регуляторных моделей. Что выгодно для республики, ориентированной на инвестиции во все сферы экономики.

Формирование БЕП происходит в контексте перехода к многополярному мироустройству. Для Кыргызстана это означает возможность выстраивать сбалансированную внешнюю политику, избегая бинарных геополитических выборов. Участие в пересекающихся форматах - от ЕАЭС и ШОС до финансовых институтов БРИКС и гуманитарных программ ОИС создает систему взаимного балансирования.

Как подчеркивал профессор Аликбек Джекшенкулов: "Евразийское объединение - не иллюзия, а работающий проект, плоды которого ощущают население и бизнес, поскольку участие в нем отвечает национальным интересам". Кыргызстан занимает "сфокусированную позицию, готовую извлекать выгоды из евразийских процессов".

Миграция как ресурс развития

Свободное передвижение рабочей силы в рамках ЕАЭС играет роль "подушки безопасности" для социально-экономической стабильности Кыргызстана. По мнению директора ЦЭИ "Ой Ордо" Игоря Шестакова, сумма денежных переводов граждан из России за последние два года превысила $2,5 млрд. Эти средства поддерживают внутренний спрос, стимулируют малый бизнес и снижают нагрузку на рынок труда. В рамках БЕП этот механизм получает дополнительное измерение: расширение географии трудовой миграции и гармонизация социальных стандартов.

Большое Евразийское партнерство - это работающая архитектура сотрудничества, где Кыргызстан занимает органичное и стратегически выгодное положение. Рамочный формат же гарантирует гибкость, экономическая синергия ускоряет рост, исламский вектор расширяет инвестиционные горизонты, а многополярная логика укрепляет суверенитет.

Задача Бишкека - системно встраивать национальные программы развития в общие стандарты, активно участвовать в формировании повестки и конвертировать интеграционные возможности в конкретные проекты. Евразийское пространство уже работает. Выгоды для Кыргызстана будут тем выше, чем увереннее страна использует этот вектор для технологического, логистического и промышленного рывка. А значит, участие в грядущем форуме – дело приоритетов и выгод для будущего нашей страны.