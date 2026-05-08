Автор гимна "Бессмертного полка" исполнит песни о войне на концерте 9 мая

- Светлана Лаптева
Бишкекский композитор Игорь Черников - автор песни "Галина" и гимна "Бессмертного полка" в Кыргызстане - выступит с концертом 9 мая у Русского театра драмы имени Чынгыза Айтматова.

Музыкант поделился историей создания своих самых известных произведений, посвящённых Великой Отечественной войне и Дню Победы.

По его словам, гимн "Бессмертного полка" родился после участия в шествии в Санкт-Петербурге в 2015 году. Под сильным впечатлением от увиденного - многотысячной колонны людей с портретами своих родных - у него практически сразу появились первые строки и мелодия будущей песни. Это был готовый припев, который позже превратился в полноценную композицию.

Вернувшись в Кыргызстан, композитор дописал куплеты, доработал аранжировку и записал песню в домашней студии. Позже она получила распространение в социальных сетях, а затем стала звучать во время шествий "Бессмертного полка" и на концертах, посвящённых 9 Мая.

Не менее личной стала и песня "Галина". В её основе - реальная история ветерана Омуралиева Кашымбека Омуралиевича. В марте 1945 года в бою под Кёнигсбергом он получил тяжёлое ранение и был найден среди погибших. Его спасла медсестра по имени Галина, которая доставила бойца в полевой госпиталь.

После войны фронтовик назвал в её честь свою дочь - эта история спустя годы легла в основу песни. По словам композитора, именно такие судьбы и человеческие поступки становятся главным источником вдохновения.

Черников отмечает, что в своих произведениях он стремится передать простые и понятные чувства - благодарность, память и уважение к поколению победителей.

На концерте 9 мая зрители смогут услышать обе композиции в живом исполнении. А во время шествия "Бессмертного полка" гимн исполнят тысячи голосов.


Бишкек, Бессмертный полк, Гимн
