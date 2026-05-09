Динамика развития гражданского сектора Кыргызстана за 15 лет

- Светлана Лаптева
За последние 15 лет гражданский сектор Кыргызстана увеличился почти в 1,6 раза, демонстрируя значительную трансформацию интересов общества. По актуальным данным Национального статистического комитета, если в начале 2010 года в республике действовало чуть более 14 тысяч организаций, то к началу 2026 года их число превысило 23 тысячи. Примечательно, что пиковая активность пришлась на 2025 год, после чего последовала небольшая стабилизация показателей.

Наибольший массив данных приходится на общественные фонды, благотворительные и образовательные НКО, а также спортивные и молодежные инициативные группы. Число таких организаций за полтора десятилетия выросло с 11,3 тысячи до 17,2 тысячи. Однако наиболее динамичный рост продемонстрировали политические объединения, количество которых увеличилось более чем вдвое, и религиозные структуры, чей численный состав вырос на 41% - с 513 до 724 единиц. Параллельно с этим наблюдается активное развитие профсоюзного движения, насчитывающего теперь почти 900 организаций.

Противоположная тенденция характерна для делового сообщества. Предпринимательские ассоциации, достигнув своего максимума в 2024 году, начали постепенно сокращаться. В свою очередь профессиональные союзы и вовсе показали нулевую динамику за 15 лет, вернувшись к показателям 2010 года. Эксперты связывают такие изменения с укреплением внутренних социальных связей в обществе и возможной консолидацией в бизнес-среде, где на смену множеству малых объединений приходят более крупные игроки.


