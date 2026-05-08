Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проведет серию встреч с жителями города

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев с 11 мая начнет серию встреч с горожанами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Диалог пройдет во всех районах города и станет площадкой для обсуждения проблем инфраструктуры и работы муниципальных служб, а также предложений жителей. В мэрии рассчитывают, что такой формат позволит быстрее выявлять и решать актуальные вопросы.

График встреч

Свердловский район:

11 мая, 16:00 - Кыргызско-Российский Славянский университет (ул. Киевская, 44)

12 мая, 16:00 - лицей имени Чингиз Айтматов (ул. Широкая, 1а)

Первомайский район:

13 мая, 16:00 - Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова

14 мая, 16:00 - центр "Сейтек" (ул. Т. Абдумомунова, 197)

Ленинский район:

15 мая, 16:00 - Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева

16 мая, 16:00 - Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына (ул. Фрунзе, 547)

Октябрьский район:

18 мая, 16:00 - зал "Таберик"

19 мая, 16:00 - Международный университет "Ала-Тоо"

В мэрии отмечают, что встречи направлены на усиление коммуникации между властью и жителями города.