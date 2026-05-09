Моуринью может вернуться в "Реал"

Президент "Реал Мадрида" Флорентино Перес провёл переговоры с главным тренером "Бенфики" Жозе Моуринью относительно возможного возвращения португальского специалиста в мадридский клуб. По данным источников, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа.

Сообщается, что в разговоре также участвовал агент тренера, однако активного участия в обсуждении он не принимал. Сам Моуринью не дал окончательного ответа, но не исключил вариант возвращения в Мадрид.

По информации СМИ, тренер выдвинул ряд условий для потенциального назначения. Речь идёт не о финансовой стороне контракта, а о спортивной структуре клуба, медицинском штабе, организационных процессах и дисциплине внутри команды. Источники отмечают, что специалист заинтересован в расширенных полномочиях и полном контроле над ключевыми аспектами работы.

Ожидается, что руководство "Реал Мадрида" в ближайшее время изучит требования тренера и примет решение относительно дальнейших шагов. Позиция клуба станет определяющей в вопросе возможного возвращения португальца.

Жозе Моуринью уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. За этот период команда выиграла чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Его работа в Мадриде запомнилась высокой дисциплиной, прагматичным стилем игры и успешными выступлениями в ключевых матчах.

Возможное возвращение Моуринью может стать одним из самых громких событий на европейском тренерском рынке в ближайшее межсезонье.