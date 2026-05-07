В Оше проходит международный юниорский турнир по теннису серии ATF

- Самуэль Деди Ирие
В Оше проходит международный юниорский турнир по теннису серии ATF. В соревнованиях, которые продлятся до 8 мая, принимают участие около 60 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Гонконга, Индии и Узбекистана.

Юные теннисисты борются за первенство в одиночном и парном разрядах.

По данным Федерации тенниса КР, основной целью турнира является развитие детско-юношеского спорта и повышение уровня подготовки молодых атлетов. Организаторы отмечают, что соревнования уже стали ежегодными. Кроме того, на сентябрь запланировано проведение юношеского чемпионата страны.

Также сообщается, что на следующей неделе на побережье озера Иссык-Куль стартует масштабная серия международных турниров под эгидой ITF и ATF.


Ош, теннис, турнир
