Частицу Вечного огня из Москвы доставят в Китай и КНДР

Волонтёры Народного фронта из Приморского края доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Китай и КНДР в рамках мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы. Об этом рассказала руководитель регионального исполкома движения "Народный фронт" в Приморском крае Элеонора Шуствал.

По её словам, КНДР впервые присоединилась к акции "Огонь памяти" в прошлом году, а в текущем году к инициативе впервые подключился и Китай. Шуствал отметила, что в акции передачи Вечного огня уже участвуют около 20 стран.