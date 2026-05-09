Открывается приём заявок на чемпионат мира по русскому языку

- Светлана Лаптева
Стартовал приём заявок на участие в Чемпионате мира по русскому языку. К масштабному интеллектуальному соревнованию приглашаются иностранные граждане и российские соотечественники, проживающие за рубежом.

Стать участниками проекта могут молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Основное требование к конкурсантам - владение русским языком на уровне не ниже А2.

Формат чемпионата подразумевает командное участие. Коллектив должен состоять из пяти человек под руководством тренера - преподавателя русского языка как иностранного (РКИ) старше 21 года. Для тех, у кого нет готовой группы, предусмотрена возможность найти единомышленников и сформировать команду прямо на официальном сайте проекта.

Инициатива направлена на популяризацию русского языка в мире и укрепление дружественных связей между представителями разных культур. Проект уже доказал свою востребованность: в прошлом году в лингвистических баталиях сошлись более 4500 человек из 66 стран мира.

Организатором выступает Центр развития образования и международной деятельности ("Интеробразование") при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Подробные правила участия и форма для регистрации доступны на официальном портале чемпионата по адресу: russianchampionship.com.


Теги:
русский язык, чемпионат мира
