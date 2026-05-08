"ДС Групп Нарын" выиграл Кубок Кыргызстана по футзалу

В Бишкеке завершился Кубок Кыргызстана по футзалу сезона-2026. Обладателем трофея стала команда "ДС Групп Нарын", которая в финальном матче обыграла "Артбласт Групп" со счётом 8:4.

Финальная встреча прошла 6 мая на площадке спортивного комплекса КФБ. Победители турнира получили кубок, золотые медали и сертификат на 50 тысяч сомов. Серебряные награды были вручены команде "Артбласт Групп".

В полуфиналах "Артбласт Групп" победил "Талас" со счётом 4:3, а "ДС Групп" оказался сильнее "Жаш Мууна" в серии пенальти - 5:4 (основное время - 2:2).

В Ассоциации футзала КР поздравили команды с яркими матчами и эмоциональным завершением турнира.


