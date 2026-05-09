"Вечерний Бишкек" поздравляет наших читателей с днем Победы

Редакция VB.KG от всей души поздравляет вас с самым светлым, величественным и по-настоящему родным праздником - Днём Победы!

Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину того памятного мая 1945 года. Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе практически каждой кыргызстанской семьи. В каждой нашей фамилии есть свой герой: кто-то не вернулся с полей сражений, кто-то самоотверженно ковал победу в тылу, но все они подарили нам право на жизнь и мирное небо.

9 Мая - это день, когда Бишкек вновь объединяется в едином порыве. Когда по нашим улицам течет живая река "Бессмертного полка", мы чувствуем невероятную связь поколений. Глядя на лица героев на портретах, мы понимаем: их подвиг бессмертен, пока живет наша память и благодарность.

Мы искренне желаем вам и вашим близким самого главного - крепкого здоровья, душевного спокойствия и простого человеческого счастья. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, а сердца наполняются светом и гордостью за наших дедов и прадедов. Пусть уроки истории делают нас мудрее, а будущее будет наполнено только добрыми надеждами и мирным созиданием.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!

Примите нашу самую глубокую признательность. Ваша жизнь - это пример истинного мужества и невероятной любви к Родине. Спасибо вам за каждый мирный рассвет. Желаем вам как можно больше поводов для улыбок, неугасающей энергии и заботы близких. Мы вас очень любим и гордимся вами!

С праздником! С великим Днём Победы!