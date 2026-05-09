"Уроки истории не забыты". Митинг-реквием в Караколе собрал сотни людей

"Подвиг наших отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт". В акции "Бессмертный полк" в городе Каракол приняли участие сотни кыргызстанцев. Они шли рука об руку, как и в годы ВОВ: кыргызы, русские, татары, узбеки, украинцы, дунгане, немцы, белорусы - с фотографиями своих родных и близких фронтовиков и тружеников тыла.

Главным гостем каракольского "Бессмертного полка" стал в этом году заслуженный певец России Николай Басков. Он вместе с мэром города Талантом Имановым нес потрет своего деда. Последний, как рассказал Басков журналистам, ушел на фронт молодым девятнадцатилетним юношей.

"Его подвиг, как и подвиг миллионов других людей, воевавших в те страшные годы войны, не должен быть забыт. История уже неоднократно доказала, что те, кто забывает уроки истории, неминуемо их повторяют. Поэтому, ничто не должно быть забыто во имя нас и нашего будущего", - подчеркнул заслуженный певец России.

Среди участников акции – воины – афганцы, воины-баткенцы, труженики тыла, вдовы ветеранов, действующие сотрудники Минобороны, депутаты местного кенеша и администрации города Каракол. А главное – сами каракольцы.

Как рассказал VB.KG участник "Бессмертного полка" Анвар Жусупов, он за все годы не пропустил не одного подобного мероприятия.

"Мой отец погиб на полях сражений ради мира миллионов людей. Страшно наблюдать, что сейчас эхо фашизма вновь поднимает голову в отдельных странах. Подвиг и смерть таких, как мой папа пытаются стереть, а тех, кто загонял людей в концлагеря – сделать героями. Чтобы этого не случилось на моей родине – в Кыргызстане я буду поддерживать до конца своих дней подобные акции. Радует, что среди участников молодежь и дети. Пусть они видят, помнят и несут в своем сердце эхо нашей великой победы. Только так можно сохранить память о наших погибших близких и их великом даре нам – мире и стабильности, в которой мы сейчас живем", - рассказал он.

Ветераны напомнили собравшимся и о героях-панфиловцах, отметив, что только их пример уже обязывает кыргызстанцев благодарности и сохранению в памяти героического прошлого, учить ему нынешних потомков, школьников, студентов. Демонстрировать это своим примером.

Стоит отметить, что парк "Победы" в этом небольшом городе на Иссык-Куле хранит сотни имен героев Кыргызстана, выбитых на мемориалах и положивших жизни ради нашего будущего.

Как бы не старались отдельные силы стереть этот подвиг из памяти народа, предать его забвению и обесценить, этого не случится. Реки людей, которые готовы помнить, готовы передавать истории своих близких, чтить их память ежегодно в "Бессмертном полку" - тому наглядный пример.