В столице Китая отметили 81-ю годовщину Победы масштабной мемориальной акцией. Памятное шествие "Бессмертный полк" традиционно развернулось 9 мая на территории российского дипломатического представительства.

В едином строю с фотографиями своих предков-фронтовиков прошли не только граждане России, но и представители стран СНГ, а также жители Поднебесной. Участники мероприятия почтили память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны, подчеркивая важность сохранения общей истории и преемственности поколений.

Согласно актуальным данным, подобные акции в Пекине проводятся ежегодно в закрытом формате (на территории посольства), что позволяет соблюсти местные требования к безопасности, сохраняя при этом торжественность момента. В этом году мероприятие вновь объединило сотни людей, желающих отдать дань уважения подвигу своих дедов и прадедов.