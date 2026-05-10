Почему наряды дочери Ким Чен Ына стали политическим сигналом

Первое появление Ким Чжу Э в государственных медиа КНДР в ноябре 2022 года стало настоящей мировой сенсацией: элегантно одетая девочка (предположительно девяти лет) прогуливалась за руку с отцом по ракетному полигону на фоне межконтинентальной баллистической ракеты. С тех пор каждый ее выход в свет - в кожаных плащах, мехах или нарядах от Dior - сопровождается усложнением образа и ростом его статусности. Южнокорейская разведка и ведущие аналитики уверены, что за этой сменой гардероба стоит работа северокорейских идеологов, которые через моду и визуальные символы готовят юную наследницу к роли будущего лидера страны, сообщает Би-би-си.

Сейчас Чжу Э, как предполагается, 13 лет, и она все чаще появляется на фото рядом с отцом: на запусках ракет, на военных парадах и даже в зарубежных поездках.

Некоторые аналитики считают, что ее стиль - кожа, меха, зачесанные вверх волосы - знак того, что ее готовят к руководству страной.

Скорее всего, предполагают эксперты, стиль Чжу Э выбирал Департамент пропаганды и агитации.

Иногда ее строгие костюмы и юбки напоминают наряды ее матери, Ли Соль Чжу.

"Чжу Э еще очень молода, и ее возраст может рассматриваться как потенциальная слабость будущего лидера. Как представляется, ее одевают в одежду делового, строгого стиля, похожую на ту, что носит ее мать, чтобы замаскировать ее юный возраст и создать более зрелый образ", - предполагает заместитель директора Института короля Сечжона Чон Сон-чхан в комментарии Корейской службе Би-би-си.

Иногда она носит кожаные куртки - по мнению Чона, это одежда, которая одновременно выглядит повседневно и производит сильное впечатление, гармонирует с суровой, военизированной визуальной средой таких мест, как военные базы. А еще таким образом она повторяет стиль отца, который любит носить кожаные куртки и плащи.

Северокорейские лидеры копируют моду предыдущих поколений. Эту тактику в первые годы своего правления использовал и Ким Чен Ын: стремясь укрепить свою легитимность, он одевался как его дед Ким Ир Сен.

Ким Ир Сен, основавший Северную Корею и возглавлявший ее более 45 лет, фактически воспринимается в стране как божество, говорят эксперты.

"Департамент пропаганды и агитации сыграл значительную роль в организации ряда процессов, которые естественным образом перенесли уважение к Ким Ир Сену на Ким Чен Ына, - считает Чон. - Говорят, когда Ким Чен Ын впервые появился на публике, жители Северной Кореи были удивлены. Но были удивлены и южнокорейские эксперты - тем, насколько он был похож на молодого Ким Ир Сена".

По его словам, "недостатки" Ким Чен Ына как преемника - возраст и неопытность - компенсировались его сходством с Ким Ир Сеном.

"Дошло до того, что среди северокорейцев распространились слухи о реинкарнации Ким Ир Сена", - говорит он.

Однако Чжу Э не просто укрепляет свою легитимность. Как и ее мать, она носит одежду западного дизайна - таким образом они демонстрируют "стратегию дифференциации", подчеркивая, что их социальный статус принципиально отличается от статуса обычных жителей, отмечает Чон.

Кроме того, Чжу Э несколько раз появлялась в кожаных куртках, что, по мнению Чона, отражает стремление Департамента пропаганды и агитации подчеркнуть ее более высокий статус.

"Кожаная одежда не так уж распространена среди жителей Северной Кореи. Роскошные бренды, кожаные куртки и меховые шубы - это дорогая одежда, которую обычные северокорейцы носить не могут", - подчеркивает Чон.

"Западный" стиль Чжу Э контрастирует с тем, как ужесточается контроль над остальным населением.

В 2020 году Северная Корея приняла Закон об отказе от "реакционной" идеологии и культуры - то есть, по сути, от всей "внешней" культуры.

Но в 2023 году государственное информационное агентство ЦТАК выпустило видео, на котором Чжу Э снова прогуливается рядом со своим отцом перед межконтинентальной баллистической ракетой, на этот раз в черной куртке, которую позже идентифицировали как куртку от Christian Dior за 1900 долларов.

На следующей год на церемонии завершения строительства жилого района в Пхеньяне Чжу Э надела блузку с полупрозрачными рукавами.

А вскоре после этого была выпущена видеолекция, директива для обычных граждан, где говорилось, что подобные прически и одежда недопустимы как "антисоциалистические и несоциалистические явления, размывающие образ социалистической системы и подрывающие режим". Их назвали подлежащими искоренению, как сообщил Радио "Свободная Азия" местный источник.

Все это подчеркивает, что общие правила на семью Ким - к членам которой относятся почти как к божествам - не распространяется.

"Хотя джинсы запрещены в Северной Корее как предмет западной моды, Ким Чен Ын в них появлялся, - отмечает профессор Ли У-ён из Университета северокорейских исследований. - Независимо от того, насколько сильно они запрещают иностранную культуру и даже принимают соответствующие законы, Северная Корея - это место, где нет ничего, чего не мог бы сделать верховный лидер".

Были сообщения о том, что у богатых северокорейцев стало больше предметов роскоши вроде косметики и духов Chanel, а в городах, граничащих с Китаем, стали популярными меховые шубы. Дети из элитного детского сада появлялись на фото в полупрозрачных блузках, а среди обеспеченной молодежи, как сообщается, популярны солнцезащитные очки и кожаные плащи вроде тех, в которых видели Ким Чен Ына и Чжу Э.

Для Северной Кореи это не редкость: из-за ограниченного доступа к информации из внешнего мира, в том числе информации о моде, лидеры страны становятся своего рода иконой стиля. Ранее сообщалось о молодых людях, копирующих прическу Ким Чен Ына - а теперь, похоже, и Чжу Э становится примером для подражания.

При участии Ким Хёнджон.