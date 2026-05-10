Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади в Москве на параде Победы в составе парадных расчетов российских военнослужащих, сообщает gazeta.ru.

По Красной площади военнослужащие Корейской народной армии прошли вместе с российскими военнослужащими, а не замыкая пеший строй как иностранные участники парада.

До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований.

Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ын, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, они бросались в атаку, помня о чести.