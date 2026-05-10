Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Военнослужащие КНДР прошли строем по Красной площади в Москве

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади в Москве на параде Победы в составе парадных расчетов российских военнослужащих, сообщает gazeta.ru.

По Красной площади военнослужащие Корейской народной армии прошли вместе с российскими военнослужащими, а не замыкая пеший строй как иностранные участники парада.

До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований.

Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ын, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, они бросались в атаку, помня о чести.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458425
Теги:
Россия, Северная Корея, армия, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  