Избыток энергии в системе Франции привел к падению оптовых цен ниже нуля

В мае 2026 года энергосистема Франции зафиксировала исторический максимум генерации, что привело к необычному рыночному явлению - падению цен на электричество до отрицательных значений. Ключевым фактором стал резкий скачок солнечной генерации, которая в пиковые часы достигала 20 ГВт, превзойдя все предыдущие летние рекорды. Суммарная же мощность солнечных и атомных станций в этом месяце в моменте составляла около 38 ГВт, что на 10% выше показателей прошлого года и является рекордом для весеннего сезона за последние шесть лет.

Несмотря на избыток предложения и обвал цен, компания Electricite de France SA (EDF) по рекомендации сетевого оператора RTE сохранила высокую выработку на атомных реакторах (около 33 ГВт) для обеспечения стабильности системы. В результате в обеденное время объем производимой энергии превышал внутренние потребности страны более чем на 10 ГВт. Весь накопленный профицит был перенаправлен на экспорт в соседние государства.

Текущая ситуация во Франции наглядно демонстрирует темпы энергетического перехода в Европе. За последнее десятилетие солнечная энергетика стала самым быстрорастущим сектором: с 2020 года её мощность в европейских странах увеличилась более чем на 115%. Однако столь стремительное развитие возобновляемых источников ставит перед диспетчерами новые задачи по балансировке сетей в периоды идеальных погодных условий, когда предложение значительно опережает спрос.