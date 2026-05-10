Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Избыток энергии в системе Франции привел к падению оптовых цен ниже нуля

295  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мае 2026 года энергосистема Франции зафиксировала исторический максимум генерации, что привело к необычному рыночному явлению - падению цен на электричество до отрицательных значений. Ключевым фактором стал резкий скачок солнечной генерации, которая в пиковые часы достигала 20 ГВт, превзойдя все предыдущие летние рекорды. Суммарная же мощность солнечных и атомных станций в этом месяце в моменте составляла около 38 ГВт, что на 10% выше показателей прошлого года и является рекордом для весеннего сезона за последние шесть лет.

Несмотря на избыток предложения и обвал цен, компания Electricite de France SA (EDF) по рекомендации сетевого оператора RTE сохранила высокую выработку на атомных реакторах (около 33 ГВт) для обеспечения стабильности системы. В результате в обеденное время объем производимой энергии превышал внутренние потребности страны более чем на 10 ГВт. Весь накопленный профицит был перенаправлен на экспорт в соседние государства.

Текущая ситуация во Франции наглядно демонстрирует темпы энергетического перехода в Европе. За последнее десятилетие солнечная энергетика стала самым быстрорастущим сектором: с 2020 года её мощность в европейских странах увеличилась более чем на 115%. Однако столь стремительное развитие возобновляемых источников ставит перед диспетчерами новые задачи по балансировке сетей в периоды идеальных погодных условий, когда предложение значительно опережает спрос.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458426
Теги:
Франция, цены, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  