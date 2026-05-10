"Даже спустя годы они кричали по ночам": воспоминания о войне

В Бишкеке члены клуба генералов и ветеранов органов КГБ-МВД Кыргызстана возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в честь Дня Победы.

Ветераны отметили, что сотрудники органов внутренних дел Киргизской ССР в годы Великой Отечественной войны не только обеспечивали правопорядок в тылу, но и сражались на фронте. У многих участников памятной церемонии отцы и деды были фронтовиками.

Генерал-майор запаса органов нацбезопасности Борис Полуэктов рассказал, что его отец прошел практически всю войну. По его словам, в сентябре 1940 года он участвовал в операциях против "лесных братьев" в Прибалтике, а после начала войны попал в окружение и оказался в партизанском отряде Сидора Ковпака, где воевал до 1944 года. Затем продолжил службу уже в рядах регулярной армии.

"У отца была медаль "За отвагу", два ордена. Когда открыли архивы я был поражен. В наградных документах было указано, что он был артиллеристом. Только в одной операции при освобождении Кенигсберга он уничтожил несколько артиллерийских орудий и дотов, а получил за это только медаль", - рассказал Полуэктов.

По его словам, отец почти не говорил о войне. Лишь 9 Мая мог вспоминать отдельные эпизоды, не связанные напрямую с боевыми действиями.

"Страх оставался с ним до самой смерти. Ночами он кричал, будто снова шел в атаку, ругался. Люди, прошедшие войну, пережили страшные испытания, о которых было невозможно рассказывать", - отметил генерал-майор запаса.

Полуэктов также вспомнил о расследованиях в отношении военных преступников. По его словам, в органах безопасности существовали специальные подразделения, занимавшиеся поиском карателей и предателей.

"Однажды я проводил задержание карателя по фамилии Кувичко, который скрывался во Фрунзе. Он приехал с Украины, женился и, видимо, рассчитывал избежать ответственности. Когда его спрашивали, зачем он это делал,он отвечал:: "Это не мы, мы были просто ездовыми". Хотя у нас на руках были документы, подтверждавшие их зверства и убийства. Посл задержания его депортировавли на Украину", - рассказал Полуэктов.

Своими воспоминаниями поделился и полковник в запасе органов национальной безопасности Эмир Чикуев. Он рассказал о судьбе своего дедушки - Марса Тюменбаева.

По словам Чикуева, весной 1941 года его дед был призван в действующую армию и встретил начало войны на фронте. Он участвовал в обороне Москвы, а в 1942 году попал под обстрел фугасными снарядами. После тяжелого ранения в 1943 году был комиссован.

"До войны дедушка был одним из первых дикторов на радио. Еще в 13–14 лет его заметил Джоомарт Боконбаев. О войне он рассказывал мало. Помню только историю о ранении - после взрыва он очнулся на дереве, а всех, кто находился рядом, разметало взрывной волной", - рассказал Чикуев.

По его словам, Марс Тюменбаев получил контузию, тяжелые осколочные ранения, а также паралич руки и ноги.

Эмир Чикуев отметил, что сегодня особенно важно сохранять память о войне и передавать ее следующим поколениям.

"Большой вопрос - все ли было сделано со стороны ветеранов, все ли уроки были извлечены из опыта той войны. Я часто вспоминаю, как отец встречался с друзьями-фронтовиками. Мне тогда было около 10 лет, но я не помню, чтобы он рассказывал мне о войне. А может, зря. Ребенок ведь рано осознает свое "я", свою идентичность", - сказал он.

По словам Чикуева, сейчас его внукам 6 и 7 лет, и, возможно, уже пришло время рассказывать им о серьезных вещах - о Великой Отечественной войне и о том, через что пришлось пройти их предкам.