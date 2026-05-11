От каллиграфии до IT: чем удивил Урумчи журналистов из Кыргызстана

В рамках пресс-тура по Синьцзян-Уйгурскому автономному району журналисты из Кыргызстана посетили Урумчи - ключевой административный, культурный и промышленный центр региона. Программа получилась насыщенной и охватила самые разные стороны жизни современного Китая: от тонкостей образования и древних традиций до передовых технологий и тяжелой промышленности.

Первым пунктом маршрута стал Синьцзянский педагогический университет. Здесь для гостей подготовили живую культурную программу, где каждый смог попробовать себя в искусстве каллиграфии. Журналисты старательно выводили иероглиф "лошадь", который символизирует силу и волю к движению вперед. Кроме того, делегация заглянула в кабинет бумажного вырезания - это одно из древнейших ремесел Китая. Мастера не только показали технику исполнения, но и объяснили значение сложных узоров, в которых зашифрованы добрые пожелания и история народа.

Особую атмосферу создала встреча с преподавателем из Кыргызстана и нашими студентами, которые учатся в этом университете. Они искренне рассказали о своем быте, научных амбициях и тех перспективах, которые дает образование в КНР. Этот разговор стал отличным поводом обсудить, как укреплять научные и гуманитарные связи между нашими странами.

Затем группа отправилась на фармацевтическое предприятие New Cicon Pharmaceutical Co. Ltd. Журналистам показали производственные линии, современные лаборатории и готовую продукцию. Но больше всего участников пресс-тура впечатлило то, насколько автоматизирован этот процесс. На заводе практически всем заправляют роботизированные системы и цифровые технологии - это обеспечивает невероятную точность и качество, к которым стремится современная медицина.

Далее путь лежал в Синьцзянский IT-парк. Здесь гостям представили инновации, которые уже сегодня внедряются в экономику и обычную жизнь. Журналистам продемонстрировали, как "цифра" помогает в сельском хозяйстве, логистике и управлении данными. Огромный интерес вызвали проекты "умного" фермерства и системы цифрового мониторинга, которые позволяют контролировать производство на всех этапах.

Завершился насыщенный день визитом в филиал корпорации CRCHI в Синьцзяне - это один из мировых лидеров в производстве железнодорожной техники и тяжелого машиностроения. Гостям рассказали о технологиях, которые стоят за строительством масштабных транспортных коридоров и развитием современной инфраструктуры.

Пресс-тур в Синьцзяне продолжается. Впереди у журналистов еще немало встреч и знакомств с уникальными объектами, которые позволяют изнутри увидеть, чем живет сегодняшний Китай. Судя по всему, следующие дни будут такими же интересными и полными открытий.