В Ошской области проверили скотный рынок "Прогресс"

- Светлана Лаптева
Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора провела мониторинг скотного рынка "Прогресс" в Узгенском районе Ошской области, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, ежедневно на рынок поступает около 520 голов крупного рогатого скота, 320 лошадей и порядка 900 голов мелкого рогатого скота. В ходе проверки установлено, что около 70% животных имеют ушные бирки.

Также специалисты изучили наличие ветеринарных сопроводительных документов. Выяснилось, что с ветеринарным сопроводительным документом формы №1 поступает около 40% животных, а в электронном формате оформлено всего 10% ветеринарных документов.

В службе отметили, что основной поток скота на рынок "Прогресс" идет из Алайского, Чон-Алайского и Кара-Кулжинского районов Ошской области, а также из Джалал-Абадской и Таласской областей.


