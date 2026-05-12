В селах Базар-Коргонского района начали решать проблемы с питьевой водой

Депутат Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров в ходе рабочей поездки в Базар-Коргонский район ознакомился с ходом работ по обеспечению чистой питьевой водой сел Кайырма и Жаны-Акман. Как сообщили в пресс-службе парламента, многолетние проблемы с водоснабжением в этих населенных пунктах начали постепенно решаться.

В селе Кайырма парламентарий лично проверил ход технических мероприятий по подведению воды. Местные жители, которые долгое время ожидали реализации этого проекта, выразили благодарность Кабинету министров и профильному департаменту Минсельхоза за сдвиг вопроса с мертвой точки. В селе Жаны-Акман основной темой встречи с населением стала модернизация существующей системы. В частности, обсуждались ремонт и очистка вышедшего из строя насоса, а также необходимость установки новой водонапорной башни.

Представитель областного управления Департамента развития питьевого водоснабжения подтвердил, что все предложения сельчан будут рассмотрены в установленном порядке для дальнейшего включения в план работ. Депутат подчеркнул важность оперативного завершения намеченных мероприятий для повышения качества жизни сельских жителей.