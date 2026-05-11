В Китае блогерам запретили давать советы без профильного образования

Популярные блогеры и стримеры в Поднебесной столкнулись с новыми жесткими правилами. Теперь, чтобы рассуждать о медицине, праве или финансах, недостаточно иметь миллион подписчиков - нужно предъявить диплом или лицензию. Власти КНР всерьез взялись за "инфоцыган" и самопровозглашенных экспертов.

Диплом в студию!

Согласно новым директивам Управления по киберпространству Китая (CAC), контент-мейкеры, вещающие на "чувствительные" темы, обязаны подтвердить свою квалификацию. Под раздачу попали самые прибыльные и опасные с точки зрения дезинформации ниши:

• Медицина и здоровье: Больше никаких советов по лечению травами или диет от тех, кто не отличит рецепт от чека из супермаркета.

• Финансы: "Криптогуру" и эксперты по инвестициям должны доказать наличие экономического образования или лицензии.

• Юриспруденция: Консультировать по законам теперь могут только дипломированные юристы.

• Образование: Педагогические советы также требуют подтверждения статуса.

Платформы под прицелом

Популярные площадки, такие как Douyin (китайский TikTok), Weibo и Bilibili, уже начали массовую проверку авторов. Блогерам предложено загрузить сканы документов в личные кабинеты. Тех, кто проигнорирует требование или попытается обмануть систему, ждут жесткие санкции: от блокировки функции донатов до удаления аккаунта без права восстановления.

В 2025–2026 годах кампания приобрела невиданный масштаб. Только за последние месяцы были удалены тысячи аккаунтов, включая "звезд" с многомиллионной аудиторией, которые пропагандировали культ роскоши или давали сомнительные советы по здоровью.

Борьба с фейками или цензура?

Официальный Пекин объясняет меры заботой о гражданах: в сети слишком много вредных советов, которые приводят к финансовым потерям и подрывают здоровье нации. Однако критики видят в этом попытку полностью взять под контроль общественное мнение и зачистить интернет от независимых голосов, не вписывающихся в государственную повестку.

А что у нас?

Для Кыргызстана, где рынок инста-коучей и "экспертов по всему на свете" растет как на дрожжах, китайский опыт выглядит радикальным, но заставляет задуматься. Пока наши блогеры могут свободно советовать сомнительные БАДы или курсы успешного успеха, в КНР за такое теперь можно не только получить бан, но и крупный штраф до 100 тысяч юаней (около 1,2 млн сомов).