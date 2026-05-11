В Китае открылся уникальный музей ледников

В провинции Цинхай на северо-западе Китая открыл свои двери уникальный научно-популярный объект - первый в стране масштабный музей, целиком посвященный современным ледникам. Расположенный в уезде Цилянь, этот комплекс призван стать не просто туристической достопримечательностью, но и важнейшей образовательной платформой, позволяющей заглянуть в самое сердце "ледяных гигантов", питающих водные артерии региона, сообщает ИА "Синьхуа".

Экспозиция музея, разместившаяся на двух этажах, предлагает гостям иммерсивное путешествие во времени и пространстве: от момента "рождения" ледников через период их нынешнего кризиса к надежде на сохранение этих хрупких экосистем.

Центральное место в концепции музея занимает ледник Баи - ключевой объект горной системы Циляньшань и индикатор климатических изменений в регионе. Посетители могут увидеть детальные диорамы и воспользоваться мультимедийными дисплеями, которые наглядно объясняют сложные процессы формирования и эволюции ледникового покрова. Особое внимание уделено экологическим функциям льдов и их критическому влиянию на глобальный климат, что особенно актуально в свете активных усилий Китая по созданию национального парка в этих высокогорных широтах.

По мнению экспертов из Китайской академии наук, новый музей выполняет жизненно важную миссию, переводя сухой язык академических исследований на доступный и яркий визуальный формат. Здесь научные данные о таянии ледников и многолетний опыт мониторинга экосистем превращаются в наглядное пособие по выживанию планеты. Горная цепь Циляньшань, насчитывающая более 2600 ледников, является стратегическим экологическим барьером Западного Китая, и открытие такого центра - это очередной шаг в защите природного наследия, которое ученые и экологи стремятся уберечь от последствий глобального потепления.