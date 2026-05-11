Кок-бору станет одним из главных видов спорта на Всемирных играх кочевников

- Самуэль Деди Ирие
Одним из центральных видов спорта на предстоящих Играх вновь станет кок-бору - традиционная кыргызская конная игра, символизирующая силу, мужество и дух кочевников.

Как сообщили организаторы, в программу Игр включены соревнования по 43 видам спорта. Ожидается, что в турнире по кок-бору примут участие от 10 до 12 зарубежных команд. Подготовка к международному событию ведется в активном режиме. При этом часть правил игры была пересмотрена для повышения безопасности участников: в частности, изменения коснулись конструкции тайказана.

Кок-бору является важнейшей частью культурного наследия кыргызского народа. В этой игре всадники (улакчы) соревнуются за тушу козла или её муляж, демонстрируя силу, скорость, выносливость и мастерство верховой езды.

Исторически игра возникла в кочевые времена, когда мужчины защищали отары от волков. Со временем кок-бору превратился в зрелищный национальный вид спорта и стал неотъемлемой частью крупных государственных праздников, таких как Нооруз и День независимости.

Сегодня соревнования проводятся по строго утвержденным правилам: игроки обязаны проходить медицинский осмотр, а лошади - ветеринарный контроль. Для обеспечения безопасности спортсмены используют специальную защитную экипировку.

Помимо кок-бору, на Всемирных играх кочевников будет представлен и кокпар - схожая дисциплина, где по правилам используется только муляж и отсутствуют тайказаны. Для него предусмотрен отдельный регламент соревнований.


кок-бору, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
