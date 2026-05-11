Кыргызстан теряет сельские библиотеки и читателей

Количество библиотек в Кыргызстане постепенно сокращается. Если в 2010 году в стране работали 1 055 общедоступных библиотек, то к 2025 году их число снизилось до 1 038. Особенно заметно сокращение затронуло сельскую местность - количество библиотек там уменьшилось с 918 до 850.

По данным Нацстаткома, библиотечная система страны меняется не только количественно, но и структурно. Общий книжный фонд за 15 лет сократился с 19,2 млн экземпляров до 18,5 млн. Сильнее всего уменьшились фонды сельских библиотек - с 7,7 млн до 6,4 млн экземпляров.

Одновременно снижается обеспеченность населения книгами. Если в 2010 году на 100 жителей приходился 371 экземпляр библиотечного фонда, то в 2025 году - уже 275. В городах показатель снизился с 628 до 393 экземпляров, в селах - с 230 до 175.

После кратковременного роста в 2023–2024 годах число пользователей библиотек снова пошло вниз. В 2025 году услугами библиотек пользовались 1,2 млн человек против 1,5 млн годом ранее. Основной спад пришелся на города: количество читателей в городских поселениях сократилось с 909 тысяч до 710 тысяч человек.

Такая динамика во многом совпадает с мировыми тенденциями. Во многих странах традиционные библиотеки постепенно теряют аудиторию из-за распространения цифровых сервисов, электронных книг, смартфонов и социальных сетей. При этом Кыргызстан пока проходит этот переход мягче, чем многие другие государства: за последние 15 лет сеть библиотек сократилась относительно незначительно.

Однако именно сельские библиотеки остаются наиболее уязвимой частью системы: они чаще сталкиваются с нехваткой финансирования, устаревшими фондами и резким снижением посещаемости.

В мировой практике библиотеки уже давно перестали быть просто местом хранения книг. Все чаще они трансформируются в мультимедийные общественные и образовательные пространства с доступом к интернету, цифровыми сервисами, лекциями и площадками для коворкинга. Возможно, именно такой формат поможет библиотекам Кыргызстана сохранить актуальность - особенно в регионах, где они по-прежнему остаются важными культурными и образовательными центрами.