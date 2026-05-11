Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Кыргызстан теряет сельские библиотеки и читателей

336  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Количество библиотек в Кыргызстане постепенно сокращается. Если в 2010 году в стране работали 1 055 общедоступных библиотек, то к 2025 году их число снизилось до 1 038. Особенно заметно сокращение затронуло сельскую местность - количество библиотек там уменьшилось с 918 до 850.

По данным Нацстаткома, библиотечная система страны меняется не только количественно, но и структурно. Общий книжный фонд за 15 лет сократился с 19,2 млн экземпляров до 18,5 млн. Сильнее всего уменьшились фонды сельских библиотек - с 7,7 млн до 6,4 млн экземпляров.

Одновременно снижается обеспеченность населения книгами. Если в 2010 году на 100 жителей приходился 371 экземпляр библиотечного фонда, то в 2025 году - уже 275. В городах показатель снизился с 628 до 393 экземпляров, в селах - с 230 до 175.

После кратковременного роста в 2023–2024 годах число пользователей библиотек снова пошло вниз. В 2025 году услугами библиотек пользовались 1,2 млн человек против 1,5 млн годом ранее. Основной спад пришелся на города: количество читателей в городских поселениях сократилось с 909 тысяч до 710 тысяч человек.

Такая динамика во многом совпадает с мировыми тенденциями. Во многих странах традиционные библиотеки постепенно теряют аудиторию из-за распространения цифровых сервисов, электронных книг, смартфонов и социальных сетей. При этом Кыргызстан пока проходит этот переход мягче, чем многие другие государства: за последние 15 лет сеть библиотек сократилась относительно незначительно.

Однако именно сельские библиотеки остаются наиболее уязвимой частью системы: они чаще сталкиваются с нехваткой финансирования, устаревшими фондами и резким снижением посещаемости.

В мировой практике библиотеки уже давно перестали быть просто местом хранения книг. Все чаще они трансформируются в мультимедийные общественные и образовательные пространства с доступом к интернету, цифровыми сервисами, лекциями и площадками для коворкинга. Возможно, именно такой формат поможет библиотекам Кыргызстана сохранить актуальность - особенно в регионах, где они по-прежнему остаются важными культурными и образовательными центрами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458451
Теги:
библиотека, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  