"Барселона" стала чемпионом Ла Лиги, обыграв "Реал" в "Эль-Класико"

- Самуэль Деди Ирие
Футбольный клуб "Барселона" завоевал чемпионский титул Ла Лиги, обыграв принципиального соперника - мадридский "Реал" - со счётом 2:0 в матче "Эль-Класико".

Каталонский клуб оформил победу в чемпионате досрочно. Для завоевания титула команде Ханси Флика необходим был всего один балл, однако "сине-гранатовые" добились полноценной победы.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте (в составе "Барселоны" отличился один из ключевых атакующих игроков). Спустя несколько минут Ферран Торрес удвоил преимущество после результативной командной атаки.

"Реал Мадрид" не сумел изменить ход встречи. Гол Джуда Беллингема был отменён из-за положения "вне игры".

После финального свистка игроки "Барселоны" отпраздновали чемпионство вместе с главным тренером Ханси Фликом. Победа стала особенно эмоциональной для немецкого специалиста на фоне его первого триумфа в Испании.

Этот титул стал 28-м (или 29-м, в зависимости от сезона) в истории "Барселоны". В то же время сезон для мадридского клуба складывается крайне неудачно и проходит под большим давлением.


