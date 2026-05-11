Трамп посетит Китай: в Пекине обсудят Россию, Иран и безопасность

- Светлана Лаптева
Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По данным МИД Китая, поездка пройдет с 13 по 15 мая.

Основные переговоры состоятся в Пекине 14–15 мая. Лидеры двух стран намерены обсудить двусторонние отношения, актуальную мировую повестку, а также вопросы международной безопасности.

Как сообщает Reuters, одной из ключевых тем станет политика Китая в отношении России и Ирана. Вашингтон также планирует поднять вопрос санкций и обсудить ситуацию в регионах с повышенной напряженностью.

Изначально визит Трампа планировался на конец марта, однако сроки были перенесены на май из-за обострения ситуации вокруг Ирана и военных операций в регионе.

В Белом доме сообщили, что подготовка к визиту продолжается. Перед поездкой представители США и Китая провели серию телефонных переговоров по линии внешнеполитических и торговых ведомств.

Ожидается, что встреча в Пекине станет одним из главных дипломатических событий этой весны и может существенно повлиять на дальнейшие отношения двух крупнейших экономик мира.


Китай, президент, США, Дональд Трамп
