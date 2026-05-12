Северная Корея изменила Конституцию: ядерный удар станет автоматическим

Северная Корея внесла радикальные изменения в Конституцию и ядерную доктрину страны. Согласно новой редакции закона о ядерной политике, в случае гибели или недееспособности лидера КНДР Ким Чен Ына из-за внешнего нападения, вооруженные силы обязаны нанести ответный ядерный удар автоматически, сообщает газета The Telegraph.

Документ устанавливает, что если система командования национальными ядерными силами окажется под угрозой уничтожения, запуск ответных ракет должен быть произведен немедленно и без дополнительных распоряжений. По информации издания, поводом для ужесточения доктрины послужила операция США и Израиля против руководства Ирана, в результате которой был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи. В Пхеньяне расценили этот сценарий как прямую угрозу безопасности собственного руководства, определив США основной целью возможного возмездия.

Параллельно с ядерным сдерживанием Северная Корея наращивает мощь обычных вооружений. Ким Чен Ын лично проинспектировал производство новых 155-мм самоходных гаубиц с дальностью стрельбы более 60 километров. Ожидается, что значительная часть этой артиллерии будет размещена вдоль границы уже до конца текущего года.

В зоне потенциального поражения остается Сеул, расположенный всего в 56 километрах от демилитаризованной зоны, а также крупнейшие промышленные районы Южной Кореи. На фоне роста напряженности Пхеньян официально исключил из Конституции положения о мирном объединении Корей и теперь на законодательном уровне называет Сеул главным врагом страны. Таким образом, любая попытка устранения руководства КНДР теперь официально рассматривается как детонатор для немедленного начала полномасштабной ядерной войны.