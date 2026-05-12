Узбекистан заявил о рисках для водных ресурсов региона

- Светлана Лаптева
Проблема водной безопасности Узбекистана выходит на критический уровень из-за высокой зависимости от внешних источников и реализации масштабных гидропроектов в соседних странах. О рисках для водного баланса Центральной Азии заявил заместитель главы Национального комитета по экологии и изменению климата Жусипбек Казбеков на сессии Азиатского банка развития.

Узбекистан, находясь в низовьях Сырдарьи и Амударьи, получает до 80% водных ресурсов извне. Строительство канала Коштепа в Афганистане и запуск Рогунской ГЭС в Таджикистане способны коренным образом изменить режим стока рек. Ситуация осложняется тем, что почти 90% всей доступной воды в республике расходуется на нужды аграрного сектора. Особую обеспокоенность вызывает судьба Аральского моря, куда приток воды сегодня фактически равен нулю. В условиях острого дефицита гибнут уникальные природные комплексы, включая дельты рек и камышовые заросли. Чтобы спасти флору и фауну, власти страны прорабатывают вопрос об увеличении обязательных санитарных попусков воды.

Несмотря на многолетние сложности, Узбекистан перешел к активным мерам на высохшем дне Арала. В рамках масштабной программы посадки саксаула охватили уже около 2 млн гектаров, а общая площадь заповедных зон выросла до 6 млн гектаров. Благодаря частичному восстановлению экосистем в регион начали возвращаться сайгаки. Параллельно Ташкент стремится перевести водные споры в русло технологического партнерства. В переговорах с Кабулом узбекская сторона предлагает содействие в бетонировании канала Коштепа и внедрении систем капельного орошения, а с Душанбе и Бишкеком обсуждается совместное участие в проектах Рогунской ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1.

Долгосрочные прогнозы остаются тревожными, так как за последние полвека площадь ледников в регионе сократилась на треть. Это неизбежно приведет к дальнейшему обмелению рек в будущем. В этих условиях Ташкент возлагает большие надежды на международные инициативы, такие как проект АБР "От ледников к фермам", направленные на адаптацию сельского хозяйства к меняющемуся климату и переход от политических дискуссий к практическому сотрудничеству в сфере водно-энергетических ресурсов.


