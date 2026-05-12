В Кыргызстане проводят рейды против необоснованного роста цен на удобрения

- Светлана Лаптева
Профильные службы Министерства сельского хозяйства КР проводят рейды в регионах страны для предотвращения необоснованного повышения цен на минеральные удобрения. О принятых мерах сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ведомстве отмечают, что на фоне глобальной геополитической ситуации возникли определенные сложности с логистикой и поставками. Это привело к тому, что с марта текущего года на внутреннем рынке республики стали наблюдаться ценовые колебания.

Для стабилизации обстановки министерство реализует политику сдерживания стоимости агрохимии. В рамках этой работы предпринимаются шаги по поддержанию необходимых запасов удобрений, оперативному регулированию поставок и недопущению возникновения дефицита на рынке. Специалисты ведомства продолжают мониторинг торговых точек во всех областях страны.


Теги:
минеральные удобрения, цены, Кыргызстан, Минсельхоз
