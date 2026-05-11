Анеля Токтогонова и Фарида Абдуева поборются за контракт с UFC

Кыргызстанские спортсменки Анеля Токтогонова (6–1–1) и Фарида Абдуева (7–1) примут участие в пятом сезоне престижного турнира Road to UFC. Соревнования, на которых разыгрываются прямые контракты с крупнейшей ММА-организацией мира, пройдут 28–29 мая в Макао.

Обе девушки заявлены в весовой категории до 52 кг. Изначально турнирная сетка предполагала очное противостояние кыргызстанок уже на стадии 1/4 финала. Однако после обращения к чемпионке UFC Валентине Шевченко организаторы пересмотрели пары, чтобы избежать поединка соотечественниц на старте. В обновленном карде Фарида Абдуева выйдет в октагон против китаянки Фэн Сяоцань (11–4), а Анеля Токтогонова сразится с представительницей Японии Мати Фукудой (10–2).

Всего в дивизионе представлены восемь участниц. Победительницы четвертьфиналов продолжат борьбу за главный приз, при этом встретиться друг с другом представительницы Кыргызстана теперь смогут не раньше финального поединка. Все бои турнира будут транслироваться в прямом эфире для болельщиков по всему миру.